Туреччина попередила Фінляндію та Швецію про «кроки» до схвалення їхнього вступу в НАТО

Туреччина не схвалюватиме офіційно членство Фінляндії та Швеції у НАТО доти, доки ці дві країни не зроблять необхідних «кроків», заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 листопада у розмові з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом.

Анкара звинуватила дві скандинавські країни у наданні притулку прдставникам «Робітничої партії Курдистану», яких Туреччина вважає «терористами».

Ердоган та Столтенберґ провели у Стамбулі приватну зустріч, закриту від ЗМІ.

«Президент Ердоган зазначив, що кроки, які будуть зроблені Швецією та Фінляндією, визначатимуть, наскільки швидко буде проходити процес схвалення... і коли він буде завершений», – повідомили згодом у канцелярії президента Туреччини.

Напередодні Столтенберґ казав, що настав час, коли Швеція та Фінляндія мають бути офіційно прийняті у НАТО. Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. За його словами, членство цих двох країн зробить НАТО сильнішим. Очільник НАТО зазначив, що Швеція і Фінляндія виконали умови меморандуму з Туреччиною і «прихильні довгостроковому партнерству з Туреччиною».

Водночас Мевлют Чавушоглу заявив, що «не всі компоненти угоди імплементовано». «Ми чекаємо, щоб ці дві країни зробили конкретні кроки щодо боротьби проти тероризму», додав турецький міністр.

Анкара та Будапешт – єдині з-поміж 30-ти країн-членів НАТО, хто не ратифікував угоду про вступ двох нових країн до блоку.

Наприкінці червня було укладено тристоронню угоду, за якою Швеція і Фінляндія зобов’язалися підтримувати Туреччину в боротьбі з «Робітничою партією Курдистану», яку Анкара вважає терористичною організацією.