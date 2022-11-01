Марін закликала Угорщину та Туреччину швидко погодити вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін 1 листопада закликала Угорщину та Туреччину швидко погодити вступ її країни, а також Швеції до Північноатлантичного альянсу, передає агентство Reuters.

«Всі погляди наразі спрямовані на Угорщину та Туреччину. Ми чекаємо, щоб ці країни ратифікували наші заявки. Мені здається важливим, аби це сталося, бажано, якомога швидше», – сказала Марін на спільній конференції з іншими лідерами північних держав.

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Анкара та Будапешт – єдині, хто наразі не ратифікував угоду про вступ двох нових країн до блоку.

Туреччина як член НАТО спочатку мала заперечення проти вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії. Проте у червні під час саміту альянсу в Мадриді Анкара погодилася підтримати ці країни.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало традиційно нейтральні Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО. Для їх приєднання потрібна згода всіх 30 нинішніх держав-членів.