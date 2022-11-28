У Мінфіні розповіли, коли очікують на рішення ЄС щодо надання 18 мільярдів євро

Країни-члени Європейського Союзу мають проголосувати за надання Україні 18 мільярдів фінансової допомоги наступного року на початку грудня, повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону 28 листопада.

Зикова привітала рішення Європейського парламету на підтримку цього траншу як «надзвичайно позитивну новину», але нагадала, що це не останній крок для надання допомоги.

«Наступним кроком є голосування країн-членів ЄС у Європейській Раді. Ми очікуємо на таке схвалення 6 грудня. Щиро сподіваємося, що найближчим часом будуть завершені всі внутрішні процедури ЄС, оскільки нам вкрай необхідно розуміти, що ми зможемо отримати перший транш із пакету на 18 мільярдів у січні 2023 року. Чому це важливо: ми маємо планувати наші видатки, в першу чергу соціально важливі. Тому саме стабільність і передбачуваність надходження цих коштів є запорукою правильного формування плану покриття соціально важливих видатків», – пояснила вона.

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За словами урядовиці, 18 мільярдів доларів – це кредит, який надається на тривалий термін. Бюджет ЄС покриватиме видатки на відсотки за користування цими коштами.

«Тобто Єврокомісія позичатиме кошти на міжнародних ринках і перераховуватиме Україні виручку на тих самих умовах. Тобто по суті, цей кредит на 70% буде забезпечено за рахунок сум, виділених із бюджету Євросоюзу», – сказала Зикова.

Заступниця міністра додала, що майже половина дефіциту державного бюджету наступного року буде покриватися за рахунок коштів Євросоюзу.

З початку повномасштабного російського вторгнення більшість країн ЄС надають Україні свою підтримку. Нещодавно Європейська комісія офіційно запропонувала надати Києву у 2023 році до 18 мільярдів євро макрофінансової підтримки.