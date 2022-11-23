Україна та МВФ досягнули домовленості щодо моніторингової програми – Шмигаль

Україна досягнула домовленості з Міжнародним валютним фондом про моніторингову програму із залученням Ради директорів – про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 23 листопада.

За його словами, цей крок дозволить Києву надалі отримувати нову фінансову програму підтримки.

«Досягнуті домовленості – це важливий сигнал від Фонду про підтримку України в час, коли Росія намагається знищити нашу економіку, енергосистему та зупинити життя країни. Моніторингова програма також сприятиме активізації підтримки з боку інших наших союзників», – заявив голова уряду.

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Міжнародний валютний фонд наразі не коментував досягнення угоди.

Місія Міжнародного валютного фонду почала дискусії щодо моніторингової програми з представниками українського уряду 11 листопада.

Президент України Володимир Зеленський провів 23 жовтня телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду, в якій запевнив, що Україна «буде робити все, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової».