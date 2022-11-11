Місія МВФ почала обговорення моніторингової програми з українською владою

Місія Міжнародного валютного фонду почала дискусії щодо моніторингової програми з представниками українського уряду – про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян 11 листопада.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ», – йдеться в його заяві, яку наводить пресслужба МВФ.

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За словами Степаняна, діалог буде спиратися на результати зустрічей у Відні в жовтні цього року. Місія працюватиме в онлайн-режимі.

Початок роботи місії 11 листопада анонсував раніше голова Національного банку України Андрій Пишний.

Президент України Володимир Зеленський провів 23 жовтня телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду, в якій запевнив, що Україна «буде робити все, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової».