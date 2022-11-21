Норвегія вирішила надати Україні майже 200 млн доларів для закупівлі газу

Уряд Норвегії погодився допомогти Україні в закупівлях газу, надавши фінансування в розмірі 2 млрд норвезьких крон ($195 млн), повідомляє видання Reuters.
Кошти, які є частиною раніше оголошеного пакету допомоги в 10 мільярдів крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
«Важливо спрямувати підтримку через створену міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування», – заявив міністр фінансів Норвегії Трюґве Слагсвольд Ведум.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував уряду Норвегії та ЄБРР за допомогу.
За його словами, кошти будуть спрямовані «Нафтогазу» через механізм підтримки від ЄБРР, який також виділяє 300 млн євро на закупівлі.
«Станом на зараз у наших газосховищах понад 14 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими. Водночас в умовах ударів по нашій критичній інфраструктурі з боку росії ми будемо накопичувати додаткові ресурси», – додав він.
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