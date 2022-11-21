Норвегія вирішила надати Україні майже 200 млн доларів для закупівлі газу

Уряд Норвегії погодився допомогти Україні в закупівлях газу, надавши фінансування в розмірі 2 млрд норвезьких крон ($195 млн), повідомляє видання Reuters.



Кошти, які є частиною раніше оголошеного пакету допомоги в 10 мільярдів крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Важливо спрямувати підтримку через створену міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування», – заявив міністр фінансів Норвегії Трюґве Слагсвольд Ведум.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував уряду Норвегії та ЄБРР за допомогу.

За його словами, кошти будуть спрямовані «​Нафтогазу»​ через механізм підтримки від ЄБРР, який також виділяє 300 млн євро на закупівлі.



«​Станом на зараз у наших газосховищах понад 14 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими. Водночас в умовах ударів по нашій критичній інфраструктурі з боку росії ми будемо накопичувати додаткові ресурси», – ​додав він.