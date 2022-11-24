Голова Мінфіну підписав угоду для отримання гранту на 4,5 мільярдів доларів від США

Міністр фінансів України Сергій Марченко разом із регіональним директором Світового банку в Східній Європі Арупом Банерджі підписав Угоду про надання Україні гранту від США на 4,5 мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба Мінфіну 24 листопада.

Марченко подякував уряду США та Світовому банку за фінансову підтримку і солідарність із Україною.

«Зазначені грантові кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб для нашої країни. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором», – заявив він.

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Кошти було направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третій транш фінансування в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», уточнюють у Мінфіні.

Їх спрямують на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, наприклад, оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей і дорослих з інвалідністю, внутрішніх переселенців, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Міністерство фінансів США напередодні повідомило, що Вашингтон виділить Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки.