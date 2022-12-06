У МЗС України відреагували на заяви Будапешта, що в Угорщині навчання військових ЗСУ не проводитимуть

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на нещодавні заяви Будапешта про те, що в Угорщині навчання українських військових не проводитимуть.

«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

5 грудня держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер у фейсбуці заявив, що в Угорщині не проходитимуть навчання українських військових, оскільки Будапешт хоче «рухатися до миру, а не до війни».

«У деяких країнах Європи проходять тренування українських солдатів. В Угорщині не будуть. Ми говоримо цьому ні. Ми хочемо рухатися до миру, а не до війни», – заявив Менцер.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. Про долучення до тренувань українських військових раніше повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.