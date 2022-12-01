Вірменія й Угорщина погодилися відновити дипломатичні відносини після 10-річної перерви

Вірменія та Угорщина домовилися повністю відновити дипломатичні відносини, припинені в 2012 році після того, як Угорщина видала Баку азербайджанського офіцера Раміля Сафарова.

На той час Сафаров відбував довічне ув’язнення в Угорщині за те, що вбив сокирою вірменського офіцера Ґурґена Марґаряна в 2004 році під час навчальних курсів НАТО.

Відразу після його прибуття до Баку президент Азербайджану Ільгам Алієв помилував його і звільнив від відбування довічного покарання, а наступного дня міністр оборони надав помилуваному лейтенантові звання майора, підвищивши його таким чином відразу на три ранги.



Угорщина заявляла, що передала засудженого до його країни тільки після того, як отримала тверді гарантії Міністерства юстиції Азербайджану, що довічний вирок буде виконаний. Тим часом крок Азербайджану викликав критику у світі.

Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило 1 грудня, що міністри закордонних справ Вірменії та Угорщини, які зустрілися в Польщі, висловили намір відкрити нову сторінку у вірменсько-угорських відносинах.