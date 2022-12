ЄС розширив санкції проти Ірану через постачання дронів у РФ

Європейський союз вніс до санкційного списку 24 фізичних та п’ятьох юридичних осіб із Ірану, зокрема за розробку та постачання безпілотників у РФ, йдеться в заяві Ради ЄС.

«Сьогодні Рада додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку суб’єктів, які потрапляють під обмежувальні заходи за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться у заяві.

Санкції запроваджено проти громадян Ірану – бригадного генерала з «Корпусу вартових Ісламської революції» Абдулли Мехребі, бригадних генералів Хаміда Вахаді та Алі Рези Балалі і директора компанії Oje Parvaz Mado Nafar (Mado) Юсефа Абуталебі.

Під санкції потрапили компанії Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) та Paravar Pars, а також Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO).

Ще 20 фізичних та одна юридична особа були додані до санкційного списку у зв’язку з порушенням прав людини в Ірані.

Обмежувальні заходи Євросоюзу передбачають замороження активів, заборону на в’їзд до Євросоюзу і заборону надавати кошти чи економічні ресурси підсанкційним особам.

Росія використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed-131 та Shahed-136, які російські військові перейменували на «Герань-1» та «Герань-2». Російська влада іранське походження дронів заперечує.

На початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Абдоллахіян підтвердив, що Росія отримала кілька безпілотників, заявивши, що це сталося за кілька місяців до початку війни.

У середині жовтня Євросоюз запровадив санкції проти Shahed Aviation Industries, заявивши, що компанія «несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».