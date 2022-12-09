США застосували санкції проти трьох російських компаній через поставки іранських безпілотників

Сполучені Штати вводять санкції проти трьох російських організацій, пов’язаних із військовими відносинами Москви і Тегерану, які включають передачу безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з Ірану.



«Державний департамент визначає Повітряно-космічні сили Росії (ПКС), 924-й державний центр безпілотної авіації та Командування військово-транспортної авіації (VTA) за експлуатацію або за роботу в оборонному та пов’язаному з ним секторі економіки РФ. ПКС були ймовірним бенефіціаром російсько-іранської угоди про передачу БПЛА; 924-й державний центр безпілотної авіації направив особовий склад до Ірану для навчання роботі з іранськими БПЛА; і VTA брали участь у передачі БПЛА з Ірану до Росії», – йдеться у повідомленні Держдепу.

У США додають, що придбання Росією та надання Іраном цих БПЛА є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 і ще більше розпалює конфлікт в Україні.

Держдеп визнає, що Кремль використовує іранські БПЛА проти України, в тому числі для широкомасштабних атак на цивільну інфраструктуру.

У листопаді Мінфін США запровадив санкції проти іранських компаній, відповідальних за розробку, виробництво та транспортування безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які Росія використовує у війні проти України.

Росія використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed-131 та Shahed-136, які російські військові перейменували на «Герань-1» та «Герань-2». Російська влада іранське походження дронів заперечує.

На початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Абдоллахіян підтвердив, що Росія отримала кілька безпілотників, заявивши, що це сталося за кілька місяців до початку війни.

У середині жовтня Євросоюз запровадив санкції проти Shahed Aviation Industries, заявивши, що компанія «несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».