ЄС розморозив частину коштів для Угорщини, заблокованих через загрози «верховенству права»

Посли країн Європейського Союзу рекомендували Раді ЄС розморозити частину фінансування для Угорщини, заблокованих раніше через загрози верховенству права в цій країні.

За заявою Ради, Комітет постійних представників ЄС знайшов необхідну кількість голосів для захисту бюджету блоку від «наслідків порушення принципів верховенства права в Угорщині, що стосуються державних закупівель, ефективності дій прокуратури та боротьба з корупцією», відтак більшу частину коштів залишають замороженими.

«Бюджетний вплив цього призупинення становить приблизно 6,3 мільярда євро бюджетних зобов’язань», – йдеться в заяві установи.

Водночас ЄС визнає, що Угорщина вдалася до низки заходів проти проблем, які непокоять блок. Втім, ці заходи «мають значні недоліки».

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«У світлі кількості та важливості коригувальних заходів, які були на задовільному рівні втілені Угорщиною, і враховуючи ступінь співпраці, було б «розумним наближенням» встановити залишковий ризик для бюджету на рівні 55% зобов’язань за дотичними програмами», – додає Рада.

У вересні Європейська комісія заявила, що ЄС має заморозити близько 7,5 мільярдів євро регулярного фінансування Угорщини через занепокоєння щодо відкату демократії та можливого нецільового використання коштів ЄС.

З пресрелізу Ради Євросоюзу неочевидно, чи вплине рішення блоку на позицію Угорщини щодо надання макрофінансової допомоги Україні наступного року.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна, продовжує блокувати важливі рішення ЄС, такі як виплата 18 мільярдів євро фінансової допомоги Україні та глобальна податкова угода.

Натомість Європейська комісія в листопаді запропонувала залишити мільярди євро коштів ЄС, виділених для Угорщини, заблокованими через неспроможність уряду Орбана здійснити переконливі реформи щодо верховенства права та боротьби з корупцією.