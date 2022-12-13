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ЄС розморозив частину коштів для Угорщини, заблокованих через загрози «верховенству права»

ЄС визнає, що Угорщина вдалася до низки заходів проти проблем, які непокоять блок. Втім, ці заходи «мають значні недоліки».

Посли країн Європейського Союзу рекомендували Раді ЄС розморозити частину фінансування для Угорщини, заблокованих раніше через загрози верховенству права в цій країні.

За заявою Ради, Комітет постійних представників ЄС знайшов необхідну кількість голосів для захисту бюджету блоку від «наслідків порушення принципів верховенства права в Угорщині, що стосуються державних закупівель, ефективності дій прокуратури та боротьба з корупцією», відтак більшу частину коштів залишають замороженими.

«Бюджетний вплив цього призупинення становить приблизно 6,3 мільярда євро бюджетних зобов’язань», – йдеться в заяві установи.

Водночас ЄС визнає, що Угорщина вдалася до низки заходів проти проблем, які непокоять блок. Втім, ці заходи «мають значні недоліки».

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«У світлі кількості та важливості коригувальних заходів, які були на задовільному рівні втілені Угорщиною, і враховуючи ступінь співпраці, було б «розумним наближенням» встановити залишковий ризик для бюджету на рівні 55% зобов’язань за дотичними програмами», – додає Рада.

У вересні Європейська комісія заявила, що ЄС має заморозити близько 7,5 мільярдів євро регулярного фінансування Угорщини через занепокоєння щодо відкату демократії та можливого нецільового використання коштів ЄС.

З пресрелізу Ради Євросоюзу неочевидно, чи вплине рішення блоку на позицію Угорщини щодо надання макрофінансової допомоги Україні наступного року.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна, продовжує блокувати важливі рішення ЄС, такі як виплата 18 мільярдів євро фінансової допомоги Україні та глобальна податкова угода.

Натомість Європейська комісія в листопаді запропонувала залишити мільярди євро коштів ЄС, виділених для Угорщини, заблокованими через неспроможність уряду Орбана здійснити переконливі реформи щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

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