Рада ЄС погодила надання Україні 18 мільярдів євро

Рада Євросоюзу погодила надання Україні 18 мільярдів євро протягом 2023 року.

Як повідомляє пресслужба Ради, пропозиція була схвалена сьогодні за допомогою письмової процедури, наступного тижня її має розглянути Європарламент.

«Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі фінансово, скільки завгодно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року», – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.



Сума позики Україні у 2023 році становитиме 18 мільярдів євро, а кредити матимуть 10-річний пільговий період. Повідомляється, що держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх цільових доходів.

Під час зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі 6 грудня угорський міністр Міхай Варга виступив проти надання Україні 18 мільярдів євро.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна, продовжує блокувати важливі рішення ЄС, які, серед іншого, стосуються Україна.

Натомість Європейська комісія в листопаді запропонувала залишити мільярди євро коштів ЄС, виділених для Угорщини, заблокованими через неспроможність уряду Орбана здійснити переконливі реформи щодо верховенства права та боротьби з корупцією.