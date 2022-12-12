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ЄС схвалив збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро

Фонд використовувався країнами ЄС для фінансування закупівель зброї для Києва, але був значною мірою витрачений майже за 10 місяців війни

Європейська рада схвалила збільшення Європейського фонду миру на два мільярди євро у 2023 році. Цей фонд використовувався країнами ЄС для фінансування закупівель зброї для Києва, але був значною мірою витрачений майже за 10 місяців війни в Україні.

«Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш ніж за два роки Європейський фонд миру довів свою спроможність. Це повністю змінило те, як ми підтримуємо наших партнерів з оборони. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими», – заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Європейська рада також схвалила можливість подальшого збільшення фонду. Загальне збільшення фінансового обсягу фонду до 2027 року становитиме до 5,5 млрд євро.

Європейський фонд миру було створено Європейською радою у березні 2021 року. Фінансування фонду здійснюється за рахунок внесків країн-членів ЄС.

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