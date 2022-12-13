Нідерланди заявили про готовність створити трибунал у справі про вторгнення Росії до України

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра повідомив, що країна готова прийняти трибунал для розгляду справ, пов’язаних із повномасштабною війною Росії проти України, передає Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS).

«Зростає консенсус щодо того, що нам потрібний спеціальний трибунал для розгляду акту агресії, злочину розв’язання війни. МКС (Міжнародний кримінальний суд, розташований у Нідерландах) не може цього зробити», – сказав міністр.

За його словами, Нідерланди разом з ЄС вимагатимуть від міжнародної спільноти підтримки, зокрема фінансової, для цього трибуналу. Хукстра вважає, що новий суд не повинен заважати роботі МКС, який від березня веде розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Читайте також: «Воєнні злочини – частина культури Росії»: інтерв’ю із Олександрою Матвійчук

Як зазначає NOS, для створення трибуналу буде потрібне рішення Ради безпеки ООН, в якій Росія як постійний член має право вето.

Наприкінці листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування через дії Росії в Україні.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня засудив пропозицію Європейського союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що його суд здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.

«Ми повинні уникати фрагментації і натомість віддавати перевагу консолідації» судів, сказав прокурор.

Водночас у МЗС Франції повідомили про початок спільної роботи з європейськими та українськими партнерами зі створення спеціального міжнародного трибуналу, названого «Спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних Росією в ході агресії проти України».

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в Росії «терористичним». У документі також наголошувалося на необхідності створення міжнародного кримінального трибуналу.

У Кремлі звинувачення у воєнних злочинах на території України категорично відкидають.