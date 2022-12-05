Прокурор МКС виступив проти планів ЄС щодо спеціального суду для розгляду російських злочинів

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду 5 грудня засудив пропозицію Європейського союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що його суд здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.

Карім Хан виступив проти плану, який президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила минулого тижня.

Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі, почав розслідування воєнних злочинів в Україні, але не може розглядати злочин агресії, оскільки Росія не підписала Римський статут, за яким створений суд.

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Хан у кулуарах щорічної зустрічі держав-членів МКС у Гаазі 5 грудня заявив, що Міжнародний кримінальний суд є правильним місцем для переслідування злочину агресії, акту нападу на іншу країну, і що він має повноваження судити голів держав. При цьому Хан прямо не згадував про можливість притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна.

«Ми повинні уникати фрагментації і натомість віддавати перевагу консолідації» судів, сказав прокурор.

7 жовтня Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

30 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування злочину агресії Росії. Вона заявила про готовність «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати найширшу міжнародну підтримку».

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За даними МВС, станом на жовтень українські правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

У жовтні в ЄС повідомили про замороження російських активів загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів). Британський уряд 10 листопада заявив, що заморозив активи російських олігархів та інших фізичних і юридичних осіб на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярдів доларів), які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Франція 30 листопада заявила про початок роботи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.