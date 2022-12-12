Якщо Путін помре, війни не буде – Зеленський у шоу Леттермана

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у разі смерті президента Росії Володимира Путіна війна закінчиться.

«Якщо Путін помре, війни не буде. Авторитарний режим тим і небезпечний – це величезний ризик. Тому що не може все залежати від однієї людини. Коли така людина йде, інституції зупиняються. Якщо його не буде, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою», – сказав Зеленський в інтерв’ю американському гумористу і ведучому Девіду Леттерману, яке вийшло на платформі Netflix у понеділок.

Зеленський зазначив, що «великий відсоток населення Росії Путіну вірить», але визнав, що є і такі, що «розуміють реальність, але бояться».

Наприкінці жовтня у ЗМІ повідомлялося, що до Києва прибув американський ведучий і комік Девід Леттерман. Він, зокрема, веде програму «Мого наступного гостя не треба представляти» на Netflix. Конкретно не повідомлялося, хто може стати спікером, втім були припущення, що Леттерман приїхав саме для того, щоб взяти інтерв’ю у Володимира Зеленського. Розмову записали у столичній підземці.