Путін скасував щорічну пресконференцію

Традиційної великої пресконференції президента Росії Володимира Путіна цього року не буде, повідомив його речник Дмитро Пєсков.

«Водночас ми розраховуємо, що президент все-таки знайде можливість поспілкуватися з журналістами», – сказав Пєсков. Він зазначив, що президент робить це регулярно, зокрема у закордонних поїздках.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Путін офіційно їздив за кордон сім разів: до Ірану та шести країн пострадянського простору.

У листопаді видання РБК писало, що в Кремлі ще не визначилися, чи проводитимуть традиційні ефіри з Путіним – на це, серед іншого, впливає перебіг війни в Україні. Імовірні дати «Прямої лінії» з президентом, під час якої Володимир Путін з 2001 року відповідав на запитання росіян, неодноразово переносилися.

Чи відбудеться щорічне послання Путіна до Федеральних зборів, також невідомо. «Щодо послання треба уточнювати», – сказав Пєсков. Раніше він повідомляв, що підготовка до нього «розпочата давно».