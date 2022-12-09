Bloomberg: премʼєр Індії скасував зустріч із Путіним

Традиційний російсько-індійський саміт цього року не відбудеться. Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із президентом Володимиром Путіним, яка мала відбутися у грудні. Про це 9 грудня повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із ситуацією.

За словами одного із джерел агентства, рішення індійського премʼєра повʼязане з війною в Україні, зокрема – з російськими погрозами застосувати ядерну зброю.

Російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу під час пандемії COVID-19 у 2020 році. У грудні 2021 року Путін заради зустрічі з Моді відвідав Індію – це була його перша поїздка за межі пострадянського простору після початку пандемії.

Джерела Bloomberg вказують, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі і Москвою, проте, за їх словами, Моді вважає, що зустріч з російським президентом зараз не принесе йому вигод.

Bloomberg також цитує не названого на імʼя російського чиновника, за словами якого те, що саміт не відбудеться, стало зрозумілим ще у вересні. Тоді на саміті Шанхайської організації співпраці в Узбекистані Моді заявив Путіну, що нинішня доба – «не доба війни», фактично прямо закликавши його шукати миру з Україною.

Офіційні представники обох країн поки що не коментували повідомлення.

Путін востаннє висловлювався про ядерну зброю 7 грудня. Він відмовився повністю виключити можливість того, що Росія застосує таку зброю першою.