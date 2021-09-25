Саміт США, Японії, Австралії і Індії: чому нервує Китай?

У Вашингтоні відбувся саміт учасників «чотирьохсторонього діалогу з безпеки» - регіональної індо-тихоокеанської групи, так званої «четвірки» (Quad). До неї входять США, Індія, Японія і Австралія. Зокрема, переговори стосувалися питань безпеки, технологій та протидії пандемії коронавірусу. Китай уже висловив своє невдоволення самітом.

Президент США Джо Байден, виступаючи на саміті Quad, наголосив, що учасники «чотирьохсторонього діалогу з безпеки» – це чотири демократії, які «знають, як домогтися успіху», і «готові прийняти виклик».

Байден також відзначив у соціальній мережі Twitter, що країни «четвірки» мають спільне бачення майбутнього та об'єднуються, щоб дати відповідь на ключові виклики 21-го сторіччя.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа в свою чергу, заявив, що зустріч демонструє повну солідарність між країнами, і підтверджує їх прихильність підтримці «свободи та відкритості в Індо-Тихоокеанському регіоні».

«Ми всі живемо тут разом, в Індо-Тихоокеанському регіоні – регіоні, який ми хочемо бачити вільним від примусу, в якому поважаються суверенні права всіх націй і де суперечки вирішуються мирним шляхом і відповідно до міжнародного права», – сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, виступаючи перед початком зустрічі.

Прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді говорив про спільну протидію пандемії коронавірусу.

Про що говорили?

про COVID-19;

Перед початком саміту Джо Байден повідомив своїм партнерам із «четвірки» про прогрес ініціативи щодо збільшення виробництва вакцин, яка була узгоджена під час віртуального саміту Quad в березні.

За словами Байдена, «все йде за планом», і додатковий мільярд доз вакцин буде вироблений в Індії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що ця ініціатива стане великою підмогою для країн Індо-Тихоокеанського регіону в боротьбі з пандемією.

Країни «четвірки» раніше планували, що до кінця 2022 року ним вдасться поставити в країни Азії мільярд доз вакцин проти COVID-19.

Однак план зірвався після того як Індія, найбільший в світі фармвиробник, заборонила експорт вакцин у квітні цього року на тлі масового спалаху коронавірусу всередині країни.

Індія готова відновити експорт вакцин у жовтні, надаючи пріоритет міжнародній ініціативі по забезпеченню вакцинами небагатих держав (COVAX), а також сусіднім країнам.

про партнерство в сфері технологій 5G;

про зміцнення системи постачання напівпровідників;

про боротьбу з браконьєрством;

про спільний моніторинг і протидію змінам клімату.

А що Китай?

У Пекіні уважно стежать за першим самітом «четвірки» в офлайн форматі. Китайська влада раніше заявила, що плани «четвірки» «приречені на провал».

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні в 25 вересня розкритикував саміт лідерів Quad, назвавши групу «закритою клікою», націленої на боротьбу з іншими країнами.

За словами представника МЗС КНР, сьогоднішня зустріч «суперечить віянням часу і сподіванням країн регіону. Вона не знайде підтримки і приречена на невдачу».

Між тим, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа, який незабаром залишає посаду лідера Японії, проведе окрему зустріч із президентом США Байденом після сесії «четвірки».

Суга хоче обговорити з Байденом «нещодавні спроби інших країн потенційно приєднатися до всеосяжної і прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство», – сказав представник Білого дому, маючи на увазі Китай, влада якого нещодавно виявили бажання приєднатися до регіонального торгового пакту.