Кулеба: проблема окупованого Криму – глобальна, а не українська

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що проблема окупованого Криму є глобальною, а не тільки українською. Про це він написав у блозі на сайті «Укрінформу».

«Окупація Криму – це глобальна, а не виключно українська проблема. Вона ставить під загрозу такі фундаментальні для ООН та світу принципи, як міжнародний мир і безпека, непорушність кордонів, свобода мореплавства, захист прав людини та прав корінних народів, свобода мореплавства, екологічна безпека. У Криму сьогодні, як сказав президент України, «замість фауни та флори – флот і солдати», – зазначив Кулеба, коментуючи нещодавній виступ Володимира Зеленського на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У своїй промові він звинуватив світову спільноту у «провалі іспиту на ковід», а нездатності також врегулювати ситуацію в Афганістані. Окремо Зеленський згадав про саміт «Кримської платформи», подякувавши його учасникам, а також запросив долучитися до платформи Росію. Президент нагадав про останні затримання в окупованому Криму, зокрема, про арештованого кримськотатарського активіста та політика Нарімана Джеляла. Він також заявив про необхідність реформування ООН, щоб зробити організацію більш ефективною.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.