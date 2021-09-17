Зеленський почне візит до США для участі в Генасамблеї ООН у понеділок – речник

Президент Володимир Зеленський почне візит до Сполучених Штатів у понеділок 20 вересня. Про це його речник Сергій Никифоров заявив на брифінгу Ради національної безпеки і оборони 17 вересня.

«Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, матиме там промову, також матиме низку двосторонніх зустрічей із лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема, генеральним секретарем ООН», – заявив Никифоров.

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Крім того, глава держави також планує зустрітися з місцевими представниками бізнесу, інвесторами, а також українською громадою в Сполучених Штатах.

Генеральна асамблея ООН відкрила 76-у сесію 14 вересня. Загальні дебати Генасамблеї ООН пройдуть із 21 вересня по 27 вересня.