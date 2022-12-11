ISW: Путін може втратити підтримку через нездатність «захистити» Донбас

Президент РФ Володимир Путін може втратити підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька, йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що колишній ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Ігор Гіркін прямо розкритикував свого диктатора за те, що той не зміг «захистити» Донбас, що було визначено однієї з цілей «СВО».

«Гіркін зокрема відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід «спецоперації» як «стабільний», заявивши, що лише Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною», – вказують у звіті ISW.

Фахівці навели й слова іншого російського бойовика Олександра Ходаковського, який говорив, що тривале правління Путіна «не було повністю успішним». Він також висловся про корупцію в РФ і підкреслив, що такий стан справ неможливо змінити, лише усунувши з посади начальника Генштабу Валерія Герасимова (чого Путін ще офіційно не зробив – ред.).

Окрім цього, Ходарковський звинуватив російські війська у тому, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час оборони Донецька.

«Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті наступи на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною спільнотою та президентом Росії. Вони давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися довкола Путіна раніше, вірячи, що його війна – як мінімум – призведе до російської окупації Донбасу», – пояснюють в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики додають, що російський диктатор не дотримався обіцянки «захистити» людей на Донбасі та не досяг локальних військових цілей у регіоні.

«Умови, які Путін висуває для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту мілблогерів, що представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси», – підсумували в ISW.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 8 грудня заявив, що наразі «не йдеться» про приєднання до Росії нових територій у ході війни проти України.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні Росія оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.