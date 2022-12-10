ОВА: на Луганщині війська РФ у школах замість канікул вводять військову підготовку

На тимчасово окупованих територіях Луганщини війська РФ у школах замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей, повідомляє місцева ОВА в телеграмі.

«У так званій «ЛНР» згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати «курс молодого бійця» – йдеться у повідомленні.

Як підкреслили в ОВА, пропаганда для окупантів «важливіша за світло, воду чи тепло», навіть взимку, коли населення у захоплених містах мерзне в багатоповерхівках без комунікацій.

«Як от в Лисичанську. Там у грудні розпочала роботу міжвідомча робоча група з розшуку стихійних поховань. Була половина літа, три місяці осені – вирішили шукати під снігом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські військові продовжують примусову інтеграцію усіх сфер. Зокрема підприємці так званої «ЛНР», які упродовж грудня не зареєструються в єдиному державному реєстрі Росії, не зможуть користуватися заходами підтримки для суб'єктів малого та середнього підприємництва. Відповідно, треба й мати оновлений пакет документів російського зразка, підкреслили в Луганській ОВА.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, атакувавши на по всій довжині спільного кордону, а також використовуючи територію Білорусі.

Відтоді, не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей, у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. У листопаді ЗСУ деокупували лівобережжя Херсонщини.