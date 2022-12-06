У Міноборони повідомили, де зараз епіцентр бойових дій

Епіцентром бойових дій на сьогодні є Донецька область, там йдуть дуже важкі бої, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«У нас на сьогодні епіцентром бойових дій є Донецька область, і ворог сконцентрував більшість своїх сил станом на сьогодні саме там. Чому? Ну, очевидно, після їхніх втрат, після того, як вони повинні були залишити Херсон, частину Херсонської області, після того, як вони ганебно і боягузливо тікали з Харківської області – це безумовно деморалізувало російське військо, і їм потрібні швидкі перемоги, щоб підняти цей дух», - сказала Маляр.

За її словами, ймовірно, російські війська «думають, що Донецька і Луганська область для них – дуже просте завдання».

«Насправді вони ставлять для себе завдання вийти на рубежі Донецької області вже на моїй пам’яті вшосте, і їм не вдається це зробити», – сказала заступниця міністра.

Вона наголосила, що на Донеччині йдуть «дуже важкі бої» «і ціна дуже висока».

«Тут дуже важливо те, як ми ставимося до результатів того, що відбувається на фронті. Треба розуміти, що коли ми звільняємо тимчасово окуповані території – це перемога. Коли ми стоїмо міцно і не допускаємо ворога – це теж перемога», – наголосила Маляр.

Раніше в Генштабі Збройних сил України повідомили, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Донеччині російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

6 грудня обстрілів із танків та артилерії різних типів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.