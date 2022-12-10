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Впродовж доби російські військові поранили чотирьох людей в Донецькій області – влада

Українські воїни під Бахмутом на передовій, Донецька область, 12 жовтня 2022 року, ілюстративне фото

Станом на ранок суботи, 10 грудня, в Донецькій області російські військові поранили чотирьох людей, йдеться в повідомленні голови ОВА Павла Кириленка в телеграмі.

«За 9 грудня стало відомо про чотирьох мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: двох – у Бахмуті, одного – в Авдіївці та одного – в Костянтинівці», – розповів він.

За словами Кириленка, загиблих за минулу добу, 9 грудня, добу немає.

Місцевий чиновник також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1 251 людей, ще 2715 поранені, уточнив Кириленко.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.

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