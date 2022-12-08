Війська РФ обстріляли приватний сектор Торецька, є постраждалі – влада

Російські війська з артилерії обстріляли Торецьк на Донеччині, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків. Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних – продовжують свою тактику терору», – написав він у телеграмі.

За даними голови ОВА, протягом доби 7 грудня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули дев’ять цивільних, ще 15 поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.