Воював на боці угруповання «ДНР»: 10 років за ґратами отримав житель Донецька

В Офісі генпрокурора повідомили про вирок у 10 років позбавлення волі чоловікові, який із 2014 року воював проти ЗСУ на боці угруповання «ДНР».

«Прокурором у суді доведено, що в квітні 2014 року мешканець м. Донецька вступив до лав терористичної організації «ДНР». Протягом 8 років він був стрілком і кулеметником у низці НЗФ – так званих «народному ополченні Донбасу», «Сотні Чегевари», «Слов’янській бригаді», а також «першому армійському корпусі». Весь цей час засуджений брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції поблизу Донецька, Краматорська, Шахтарська та селища Піски», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що вирок ухвалено за статтями про умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, участь у терористичній організації і діяльності не передбачених законом збройних формувань.



Наприкінці листопада СБУ повідомляла про те, що десятьох бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР», які брали участь у повномасштабній війні Росії проти України, засуджено до ув’язнення від 13 до 15 років.