Путін каже, що подальші обміни засудженими зі США можливі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нові обміни засудженими зі США можливі. Про це він заявив під час пресконференції у Бішкеку.



За словами Путіна, переговори зі США щодо обміну засудженими веде ФСБ.

У рамках цих переговорів жодні інші питання не обговорюються, каже він.

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8 грудня влада США повідомила, що провела із Москвою обмін, за результатами якого до Америки повертається баскетбольна зірка Брітні Ґрайнер, а у зворотному напрямку вирушає засуджений у США до 25 років за ґратами за незаконну торгівлю зброєю росіянин Віктор Бут.

У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.

Перед тим, у лютому цього ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.

Віктор Бут перебував за ґратами з 2012 року. Він відбував 25-річний тюремний термін у США за незаконний продаж зброї колумбійському угрупованню.