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Путін каже, що подальші обміни засудженими зі США можливі

За словами Путіна, переговори зі США щодо обміну засудженими веде ФСБ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нові обміни засудженими зі США можливі. Про це він заявив під час пресконференції у Бішкеку.

За словами Путіна, переговори зі США щодо обміну засудженими веде ФСБ.

У рамках цих переговорів жодні інші питання не обговорюються, каже він.

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8 грудня влада США повідомила, що провела із Москвою обмін, за результатами якого до Америки повертається баскетбольна зірка Брітні Ґрайнер, а у зворотному напрямку вирушає засуджений у США до 25 років за ґратами за незаконну торгівлю зброєю росіянин Віктор Бут.

У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.

Перед тим, у лютому цього ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.

Віктор Бут перебував за ґратами з 2012 року. Він відбував 25-річний тюремний термін у США за незаконний продаж зброї колумбійському угрупованню.

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