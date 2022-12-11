Під час останніх атак війська РФ запускали дрони з Азовського моря – Повітряні сили

Російські військові протягом останніх атак запускали дрони-камікадзе по Україні з акваторії Азовського моря, наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Із Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти», – зазначив Ігнат.

На його думку, війська РФ декілька тижнів не використовували іранські безпілотники, ймовірно, через брак дронів. Проте є можливість, що Росія вже отримала нову партію «дронів-камікадзе».

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але «до війни в Україні».

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.