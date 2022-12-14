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Дві адмінбудівлі пошкоджені у Шевченківському районі Києва через уламок дрону – КМВА

Поліцейські працюють біля будівлі, пошкодженої атакою російських безпілотників, Київ 14 грудня 2022 року

У Шевченківському районі Києва, за попередньою інформацією, уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Інформація щодо можливих жертв уточнюється, йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, наразі сили ППО збили вже 13 дронів.

Рятувальники і поліцейські досліджують частини безпілотника, Київ, 14 грудня 2022 року
Рятувальники і поліцейські досліджують частини безпілотника, Київ, 14 грудня 2022 року

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі Києва.

Близько шостої ранку на Київщині була оголошена повітряна тривога, влада повідомила про роботу ППО.

12 грудня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не відмовилася від тактики ракетного терору.

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