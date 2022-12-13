На тлі повідомлень щодо систем Patriot Резніков, Залужний і Єрмак провели розмову з представниками США

Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провели телефонну розмову.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони обговорили ситуацію на фронті та заходи протидії російському агресору, також розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України.
«Окремо співрозмовники приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення держави-агресора до відповідальності», – повідомляють в Офісі президента.
13 грудня з посиланням на свої джерела повідомили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена завершує узгодження плану щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну. За даними CNN, про це може бути оголошено вже цього тижня.
План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену. Троє чиновників повідомили CNN, що таке схвалення очікується.
На тлі російських ракетних атак, які нищать енергетичну інфраструктуру, Україна закликає США надіслати передову систему протиповітряної оборони, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яка буде надіслана до країни.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 грудня підтвердило 6 755 випадків загибелі і 10 607 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 11 грудня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ