На тлі повідомлень щодо систем Patriot Резніков, Залужний і Єрмак провели розмову з представниками США

Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провели телефонну розмову.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони обговорили ситуацію на фронті та заходи протидії російському агресору, також розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України.



«Окремо співрозмовники приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення держави-агресора до відповідальності», – повідомляють в Офісі президента.

13 грудня з посиланням на свої джерела повідомили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена завершує узгодження плану щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну. За даними CNN, про це може бути оголошено вже цього тижня.

План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену. Троє чиновників повідомили CNN, що таке схвалення очікується.

На тлі російських ракетних атак, які нищать енергетичну інфраструктуру, Україна закликає США надіслати передову систему протиповітряної оборони, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яка буде надіслана до країни.