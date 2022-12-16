Повітряні сили: знищено 60 із 76 російських ракет, запущених 16 грудня

Російські військові під час чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури 16 грудня здійснили 76 пусків крилатих ракет повітряного та морського базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід» у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України знищено 60 ракет окупантів. Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35», – вказано в повідомленні.
Також українські військові відзначають, що під час обстрілу в небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет «Кинджал».
Водночас із ракетною атакою російські війська завдали удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300, зафіксовано близько 27 пусків, вказано в повідомленні.
Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.
Тривога тривала до 12:30
- Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.
- Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала цілі.
- Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.
- 12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.
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