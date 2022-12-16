Повітряні сили: знищено 60 із 76 російських ракет, запущених 16 грудня

Російські військові під час чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури 16 грудня здійснили 76 пусків крилатих ракет повітряного та морського базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід» у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України знищено 60 ракет окупантів. Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35», – вказано в повідомленні.

Також українські військові відзначають, що під час обстрілу в небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет «Кинджал».

Водночас із ракетною атакою російські війська завдали удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300, зафіксовано близько 27 пусків, вказано в повідомленні.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Тривога тривала до 12:30