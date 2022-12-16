Кличко: вода у киян має з’явитися за кілька годин

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що вода у киян має з’явитися за кілька годин.



«Основні роботи з відновлення водопостачання завершуємо. Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян. Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті», – написав він у телеграмі.

За його словами, роботи з відновлення теплопостачання тривають.

Раніше енергохолдинг ДТЕК Київські електромережі повідомив, що енергетики відновили роботу енергоб’єктів, які були пошкоджені внаслідок сьогоднішніх російських атак, це дозволить повернути холодне водопостачання жителям Києва.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

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За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.