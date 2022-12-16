Галущенко: через черговий удар Росії пошкоджені енергооб’єкти на сході і півдні країни

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок чергової хвилі масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури пошкоджені енергооб’єкти «як на сході, так і на півдні країни».

«Обстріли продовжуються. Можливе падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла», – написав він у фейсбуці.

За словами міністра, як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок і загибель двох людей повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.