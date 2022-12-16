«Укрзалізниця» повідомляє про затримку 17 поїздів через обстріли

Через спричинені російськими ракетними обстрілами знеструмлення станом на 11:00 16 грудня 17 поїздів «Укрзалізниці» прямують із затримками на більш як 30 хвилин, інформує перевізник.
Це поїзди
№45/46 Ужгород — Харків +1:46
№111/112 Київ — Ізюм +1:40
№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20
№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18
№21/22 Трускавець — Харків +1:17
№707/708 Київ — Чернігів +1:17
15/16 Рахів — Харків +1:15
№93/94 Хелм — Харків +1:15
№131/132 Дніпро — Львів +1:13
№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11
№721/722 Київ — Харків +1:10
№731/732 Київ — Дніпро +1:07
№725/726 Харків — Київ +1:07
№715/716 Перемишль — Київ +1:01
По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин. Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.
Залізничники вказують, що жодний поїзд далекого сполучення не скасований, а в разі, якщо пасажир пропустить рейс через повітряну тривогу, він може доїхати наступним поїздом із тим же квитком.
По всій території України вранці 16 грудня оголошена повітряна тривога.
З багатьох міст повідомляють про прильоти російських ракет. Це спричинило вимкнення електропостачання, зупинення залежного від електрики транспорту, проблеми з водопостачанням.
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