«Укрзалізниця» повідомляє про затримку 17 поїздів через обстріли

Через спричинені російськими ракетними обстрілами знеструмлення станом на 11:00 16 грудня 17 поїздів «Укрзалізниці» прямують із затримками на більш як 30 хвилин, інформує перевізник.

Це поїзди

№45/46 Ужгород — Харків +1:46

№111/112 Київ — Ізюм +1:40

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18

№21/22 Трускавець — Харків +1:17

№707/708 Київ — Чернігів +1:17

15/16 Рахів — Харків +1:15

№93/94 Хелм — Харків +1:15

№131/132 Дніпро — Львів +1:13

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11

№721/722 Київ — Харків +1:10

№731/732 Київ — Дніпро +1:07

№725/726 Харків — Київ +1:07

№715/716 Перемишль — Київ +1:01

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин. Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

Залізничники вказують, що жодний поїзд далекого сполучення не скасований, а в разі, якщо пасажир пропустить рейс через повітряну тривогу, він може доїхати наступним поїздом із тим же квитком.

По всій території України вранці 16 грудня оголошена повітряна тривога.

З багатьох міст повідомляють про прильоти російських ракет. Це спричинило вимкнення електропостачання, зупинення залежного від електрики транспорту, проблеми з водопостачанням.