Влада Запоріжжя повідомила про 12 ракетних ударів по місту

Російські війська вранці 16 грудня вже завдали близько 12 ракетних ударів по Запоріжжю, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Подробиць про влучання він не навів.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.