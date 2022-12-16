Ракетний удар РФ: на Харківщині влучили у критичну інфраструктуру, на Сумщині немає електрики, на Київщині «працює ППО»

Російські військові завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, додав він.

Тим часом, на Сумщині через масовану ракетну атаку тимчасово немає електропостачання, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Водночас київські обласна і міська військові адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.

«В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях», – йдеться в повідомленні ОВА.

Про роботу ППО повідомили також у Полтавській ОВА.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала цілі.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.