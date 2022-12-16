Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ракетної атаки, здійсненої 16 грудня.

«Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!» – написав Кличко в телеграмі.

«Ще вибух у Києві, в Дніпровському районі», – додав згодом столичний голова.

Пізніше він повідомив про ще один приліт: «Вибух у Голосіївському районі. Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває».

По всій території України вранці 16 грудня оголошена повітряна тривога.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала цілі.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.