Київ отримав від США генератори для котелень та станцій теплопостачання – Кличко

Сполучені Штати надали Києву спецтехніку та генератори для роботи на котельних та станціях теплопостачання, повідомив мер столиці Віталій Кличко 15 грудня.

«За програмою міжнародної технічної допомоги USAID Проект енергетичної безпеки надав комунальному підприємству «Київтеплоенерго» на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам», – написав мер міста в своєму Телеграмі.

За його даними, зараз у Києві працюють 38 аварійних бригад «Київтеплоенерго», які щодня усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах.

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Дизельні генератори, додав Кличко, передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також на потреби диспетчеризації та зв’язку.

«Це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв’язок між підрозділами «Київтеплоенерго» у разі тривалої відсутності електропостачання», – пояснив мер.

Він зазначив, що міська влада прагне налагодити безперебійну роботу теплової інфраструктури для опалення лікарень, закладів соціальної сфери та житлових будинків.

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Крім того, за сприяння USAID столичні комунальники замінили 11 кілометрів тепломереж, пошкоджених ракетними ударами, додав Кличко.

Напередодні генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що обмеження в подачі електроенергії у столиці дещо скоротилися, хоча загальна ситуація з електропостачанням залишається складною.