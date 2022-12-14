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«Укренерго» про атаку дронів: енергетична інфраструктура не постраждала, але ситуація все одно складна

Уламки дронів, збитих у Києві 14 грудня

Об’єкти енергетичної інфраструктури України не зазнали ушкоджень 14 грудня під час російського удару дронами, повідомила компанія «Укренерго».

«Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень – всі 13 БПЛА було збито», – йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії наголосили, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною.

«Вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська 14 грудня запускали по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

13 дронів збили сили ППО. За даними місцевої влади Києва і Київщини, постраждалих немає, через падіння уламків пошкоджені низка будівель.

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