Влада Києва і Київщини повідомила про наслідки ранкової атаки РФ

Росія, атакуючи вранці 14 грудня Київ і Київську область іранськими дронами, цілилася в критичну інфраструктуру, однак «прильотів» у регіоні немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Повітряна тривога на Київщині тривала понад три години. Від самого ранку область атакували ворожі безпілотники. Країна-терорист знову цілилася у критичну інфраструктуру області і столиці. У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО. Наразі служби приступили до виявлення місць падіння збитих «шахедів», – написав Кулеба у телеграмі.

Він додав, що в області один приватний будинок пошкоджений уламками дрону, люди не постраждали.

Водночас голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що Київ зазнав двох хвиль атаки дронів.

«Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали», – повідомив Сергій Попко.

Рано-вранці повітряна тривога була оголошена на Київщині, Житомирщині, Вінниччині. Наразі оголошений відбій тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська 14 грудня запускали по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря.