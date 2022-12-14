Зеленський прокоментував атаку дронів-камікадзе на Київ

За попередніми даними, всі дрони Shahed, випущені Росією по Києву, збили сили протиповітряної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо, всі 13 збито нашими українськими (силами – ред.) ППО. Молодці, пишаюсь», – сказав він.

Зеленський закликав громадян «не забувати про сирени».

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що сили протиповітряної оборони збили 13 дронів.

Рано-вранці повітряна тривога була оголошена на Київщині, Житомирщині, Вінниччині. Наразі оголошений відбій тривоги.

У Києві в Шевченківському районі уламки дрону пошкодили дві адміністративні будівлі, повідомили у КМВА, про постраждалих поки що не повідомляли. Також у Вишневому на Київщині пошкоджений приватний будинок.