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Зеленський прокоментував атаку дронів-камікадзе на Київ

Ілюстраційне фото. Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення біля одного зі збитих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими Росія атакує Україну. Київ, 27 жовтня 2022 року

За попередніми даними, всі дрони Shahed, випущені Росією по Києву, збили сили протиповітряної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо, всі 13 збито нашими українськими (силами – ред.) ППО. Молодці, пишаюсь», – сказав він.

Зеленський закликав громадян «не забувати про сирени».

Частини дрону-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, збитого в Києві 14 грудня 2022 року. На безпілотнику, який у Росії перейменували на «Герань-2», рукою дописано «За Рязань!!!»
Частини дрону-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, збитого в Києві 14 грудня 2022 року. На безпілотнику, який у Росії перейменували на «Герань-2», рукою дописано «За Рязань!!!»

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що сили протиповітряної оборони збили 13 дронів.

Рано-вранці повітряна тривога була оголошена на Київщині, Житомирщині, Вінниччині. Наразі оголошений відбій тривоги.

У Києві в Шевченківському районі уламки дрону пошкодили дві адміністративні будівлі, повідомили у КМВА, про постраждалих поки що не повідомляли. Також у Вишневому на Київщині пошкоджений приватний будинок.

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