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Нова Зеландія надасть 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу українцям

Голова МЗС Нової Зеландії Наная Магута також закликала Росію «негайно припинити спроби використати зиму як зброю проти України»

Нова Зеландія надасть додаткову гуманітарну допомогу, аби підтримати українців під час зими – про це заявила 14 грудня міністерка закордонних справ Наная Магута.

«Нова Зеландія надасть додаткові 3 мільйони через Міжнародний комітет Червоного Хреста, аби підтримати українців… Це покриє медичні товари та обладнання, силові трансформатори та генератори, аби впоратися з блекаутами, та найнеобхідніші взимку товари для вразливих родин в Україні, такі як їжа, вода та предмети гігієни», – заявила Магута.

Вона додала, що це зобов’язання доповнює 7,93 мільйона доларів, які Нова Зеландія вже надала на підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нової Зеландії через відеозв’язок. Нова Зеландія, Веллінгтон, 13 грудня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нової Зеландії через відеозв’язок. Нова Зеландія, Веллінгтон, 13 грудня 2022 року

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У своїй заяві голова МЗС Нової Зеландії також закликала Росію «негайно припинити спроби використати зиму як зброю проти України».

За даними цього відомства, офіційний Веллінгтон наразі запровадив санкції проти більше ніж 1 200 російських та білоруських громадян і компаній через війну проти України.

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