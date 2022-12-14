Нова Зеландія надасть 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу українцям

Нова Зеландія надасть додаткову гуманітарну допомогу, аби підтримати українців під час зими – про це заявила 14 грудня міністерка закордонних справ Наная Магута.

«Нова Зеландія надасть додаткові 3 мільйони через Міжнародний комітет Червоного Хреста, аби підтримати українців… Це покриє медичні товари та обладнання, силові трансформатори та генератори, аби впоратися з блекаутами, та найнеобхідніші взимку товари для вразливих родин в Україні, такі як їжа, вода та предмети гігієни», – заявила Магута.

Вона додала, що це зобов’язання доповнює 7,93 мільйона доларів, які Нова Зеландія вже надала на підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

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У своїй заяві голова МЗС Нової Зеландії також закликала Росію «негайно припинити спроби використати зиму як зброю проти України».

За даними цього відомства, офіційний Веллінгтон наразі запровадив санкції проти більше ніж 1 200 російських та білоруських громадян і компаній через війну проти України.