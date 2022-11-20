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Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Україну та провів переговори з Резніковим

Міністр оборони України Олексій Резніков (праворуч) і міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре

Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре. За повідомленням пресслужби уряду, міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

«Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною», – заявив Енаре.

Він зазначив, що Нова Зеландія нещодавно продовжила місію з навчання українських бійців у Великій Британії до липня 2023 року. Минулого тижня країна заявила, що відправить до країни ще 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні бійців ЗСУ.

Також Енаре під час свого європейського турне відвідав Польщу, де провів зустріч з міністром оборони Маріушем Блащаком.

За даними уряду, Нова Зеландія від початку повномасштабного вторгнення РФ впровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб, а також надала понад 60 млн новозеландських доларів (37 млн доларів США) допомоги.

19 листопада з неоголошеним візитом до України прибув новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він, як і його попередник Борис Джонсон, дотримується політики підтримки України у її протистоянні російському повномасштабному вторгненню.

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