Тільки перемога України дозволить втілити рішення суду по MH17 в життя – Резніков

Україна вітає рішення суду Гааги щодо катастрофи малайзійського літака MH17, але тільки її перемога дозволить його виконати – таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков 17 листопада.

Він вказав на те, що суд підтвердив висновки Об’єднаної слідчої групи, за якими літак збили з російської системи залпового вогню «Бук».

«Винні в злочині були засуджені до довічного ув’язнення та зобов’язані виплатити компенсації. Але ані держава-терорист, ані її воєнні злочинці не планують каятися та нести покарання. Навпаки: вони коять нові злочини – вбивства, катування та катастрофи. Тільки перемога України над Росією дозволить втілити рішення суду в життя», – заявив Резніков.

Росія вже зреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під «безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків».

Раніше 17 листопада суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Суд засудив їх до довічного ув’язнення та виплати компенсацій родинам загиблих. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдали.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

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Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Прокуратура вимагала довічного ув'язнення за звинуваченнями у вбивстві та спричиненні авіакатастрофи.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга».