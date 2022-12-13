Іспанія анонсувала пакет енергетичної допомоги для України

Іспанія передасть партію трансформаторів та іншого обладнання на потреби української енергетичної компанії «Укренерго» – про це повідомило Міністерство закордонних справ країни 13 грудня, за підсумками конференції «Солідарність із народом України» в Парижі.

За повідомленням, допомогу Мадрид надає спільно з Євросоюзом та енергетичною компанією Red Eléctrica, яка є частково державною.

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«Зокрема, Red Eléctrica передасть 107 трансформаторів струму, 28 трансформаторів вольтажу, дві одиниці обладнання, яке допоможе керувати безпекою передавальної мережі, 26 громовідводів – захисне обладнання від удару блискавки – і два ізолятори», – перерахували в іспанському МЗС.

США і західні союзники надають Україні фінансування й обладнання для підвищення енергетичної стійкості. Нещодавні напади Росії залишили мільйони людей без світла та без опалення.