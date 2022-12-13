Верховна Рада дозволила безмитне ввезення до України генераторів та іншого енергообладнання

Верховна Рада підтримала законопроєкти 8197 і 8196 про безмитне ввезення до України генераторів та супутнього обладнання – про це повідомив, зокрема, їх ініціатор Дмитро Разумков

«Ми звільнили від сплати мита та ПДВ не тільки генератори, а й Starlink та міжнародну допомогу від організації Енергетичного Співтовариства», – заявив він.

Як зазначив представник «Голосу» Ярослав Железняк, норма діятиме до травня 2023 року, безмитне ввезення працює також і для фізичних осіб.

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«Врахували мою правку щодо розповсюдження такого звільнення і для поштових та експрес-відправлень», – додав він.

Крім того, законопроєкти дозволяють зберігати пальне без ліцензії в обсязі до 2 тисяч літрів.

США і західні союзники надають Україні фінансування й обладнання для підвищення енергетичної стійкості. Нещодавні напади Росії залишили мільйони людей без світла та без опалення.