Отруєння чадним газом: як не вмерти, обігріваючи кімнату

Люди гинуть через чадний газ. Атаки Росії по енергетичних об’єктах України призвели до аварійних відключень електромереж та збільшили попит серед українців на газові обігрівачі, генератори та каміни. Здавалося б: це ж очевидно, не пали дизель без димаря. Але у зведеннях «надзвичайників» з'являється дедалі більше повідомлень про трагедії: то генератор у кімнаті, то газовий обігрівач без вентиляції.

Будь-яке горіння за умови нестачі кисню – це викид СО, чадного газу. Кров людини «ковтає» його замість кисню, і людина може швидко загинути, тому що кисень у кров не надходить. Не важливо, що горить: дрова – буде СО, бензин у вашому генераторі – буде СО, газ пропан – буде СО. Радіо Донбас.Реалії розповідає, що потрібно знати, якщо ви збираєтесь будь-що запалити у домі.

Відмінності вентиляцій

Варто пам’ятати, що вентиляції приватного дому і багатоквартирних хмарочосів влаштовані по-різному. У власному будинку достатньо перевірити тягу в димарі – це робиться за допомогою аркуша туалетного паперу: він підніматиметься вгору, якщо все працює правильно, і не злетить, якщо тяга слабка.

В гіршому випадку, чадний газ від горіння просто наповнить кімнату. Щоб цього не сталося, перед експлуатацією дров'яного каміну або газового котла варто викликати пічників-сажотрусів. Щорічно двічі на рік, а також впродовж опалювального сезону вони перевірять – та за потреби прочистять димар.

У багатоквартирних будинках каміни нині теж не рідкість, і вони не декоративні, а справжні – на дровах, які потребують димаря. Родина Чернишових з Ірпеня має саме такий. Своїм не користувалася протягом семи попередніх років – нині ж через холодні батареї вирішили камін запалити і мало не вчаділи.

«У нас будинок на індивідуальному опаленні, у нас є димар, і людина, яка нам викладала цей камін, нам сказала, що ми можемо не боятися ним користуватися, тому що у нас камін виходить безпосередньо на дах. Ми спробували запалити його – кімната наповнилась сильно димом, не допомогло навіть відчинене вікно. Просто його загасили і викликали майстра, бо так ним користуватися було неможливо», – розповідає Ірина Чернишова.

Пічник-сажотрус димар прочистив і тягу перевірив: проблема виявилася в пошкодженому піддашку. В сам камін затікала вода, і він почав іржавіти. Використання каміна було небезпечним для родини.

Та є випадки, коли користуючись приладами, що викидають в повітря СО, не маючи димаря – люди приєднують конструкції до вентиляції, помилково вважаючи, що отруйний газ вийде на вулицю та розсіється. Насправді він піднімається на верхні поверхи й потрапляє в сусідські квартири, адже вентиляції у багатоквартирних будинках взаємопов’язані між собою.

Місце під сонцем для генератора

Генератор в квартирі – під забороною, окрім його шумної роботи – він викидає в повітря отруйний вуглець. За рекомендаціями ДСНС, цей прилад має перебувати лише на вулиці й не ближче 6 метрів від стіни будинку. А як бути з балконом? Він теж не підходить, оскільки порушує згадані вище норми. Генератори, об’єм яких перевищує 10 літрів, у приміщення заносити заборонено.

Та часто люди нехтують такими правилами й отримують отруєнням чадним газом. Лікар-анестезіолог Катерина Тімоніна розповідає, як надати першу медичну допомогу, якщо людина вчаділа.

«Найперше – це винести людину із загазованої кімнати, причому робити це треба, пересуваючись максимально низько до підлоги, бо газ накопичується вгорі. Потім треба звільнити дихальні шляхи, щоб нічого не заважало дихати. Покласти людину на бік чи живіт і повернути голову в сторону, щоб людина не захлинулася блювотою. І викликати швидку допомогу. Якщо людина в свідомості – тут, окрім вище згаданого, – це холодний компрес і гарячий чай. Жодного алкоголю», – розповідає про першу медичну допомогу при отруєнні газом Катерина Тімоніна.

Варто пам’ятати, що звичайне провітрювання кімнати буде ефективним лише за умови, що ви палите свічку чи конфорку газової плити. Для великих приладів цього буде недостатньо.

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