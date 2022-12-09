Естонія відправляє до України 11 автобусів із генераторами та обладнанням – голова МЗС

Естонія відправила до України вантаж із генераторами та електрообладнанням, повідомив міністр закордонних справ цієї країни Урмас Рейнсалу.

За його словами, 11 автобусів прямують до Житомира, Харкова, Бучі й Полтави.

«Ми маємо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні впоратися із важкою зимою під час цілеспрямованих російських атак на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру», – прокоментував Рейнсалу.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина планує надати Україні 300 генераторів.

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5 грудня Росія завдала нового ракетного удару по Україні, перекривши водо- та електропостачання в деяких районах і вбивши щонайменше одну людину в Кривому Розі і щонайменше дві людини в Запоріжжі. Росія з інтервалом один-два тижні завдає ракетних ударів по українській інфраструктурі, починаючи з 10 жовтня.