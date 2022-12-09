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Естонія відправляє до України 11 автобусів із генераторами та обладнанням – голова МЗС

«Ми маємо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні впоратися із важкою зимою», заявив Урмас Рейнсал

Естонія відправила до України вантаж із генераторами та електрообладнанням, повідомив міністр закордонних справ цієї країни Урмас Рейнсалу.

За його словами, 11 автобусів прямують до Житомира, Харкова, Бучі й Полтави.

«Ми маємо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні впоратися із важкою зимою під час цілеспрямованих російських атак на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру», – прокоментував Рейнсалу.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина планує надати Україні 300 генераторів.

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5 грудня Росія завдала нового ракетного удару по Україні, перекривши водо- та електропостачання в деяких районах і вбивши щонайменше одну людину в Кривому Розі і щонайменше дві людини в Запоріжжі. Росія з інтервалом один-два тижні завдає ракетних ударів по українській інфраструктурі, починаючи з 10 жовтня.

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